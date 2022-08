Due ex Napoli nella stessa squadra, Cavani ha firmato con il Valencia!

Bastava un Matador per far ritrovare l’entusiasmo ai tifosi del Valencia. Edinson Cavani (35) è atterrato ieri all’aeroporto di Manises ed è stato accolto da una folla in festa che gridava il suo nome. Un “crack” così, come dicono in Spagna, non arriva da un bel po’ di tempo da quelle parti. Merito, anche, di Rino Gattuso, che ha convinto l’ex Palermo e Napoli a scegliere il Valencia nonostante proposte da mezzo mondo. Prima di accettare l’offerta degli spagnoli l’uruguaiano aveva rifiutato le offerte di Nizza, Real Sociedad, Villarreal e Boca Juniors. «Sono felice, volevo giocare in Spagna e il Valencia mi ha dimostrato di volermi davvero – ha detto al suo arrivo -. Sono uno che va dove la gente mi vuole, dove mi dimostrano affetto. E così è stato con Gattuso, quando l’ho sentito pochi giorni fa. Arrivo con tanta voglia e con la speranza di fare bene». Cavani ha superato nel pomeriggio di ieri le visite mediche e s’è poi legato per due anni al Valencia. In serata ha poi assistito alla sfida tra la sua nuova squadra e l’Atletico Madrid a Mestalla.