DIFESA – In vista del Lecce un solo cambio da parte del mister di Certaldo

Domani sera al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli sfiderà il Lecce per la quarta giornata di campionato. Oggi mister Spalletti non parlerà in conferenza stampa, quindi non ci saranno le indicazioni sull’undici base, ma la sensazione è che pochi saranno i ritocchi. In difesa ad esempio, come riporta il CdS, potrebbe esserci un turno di riposo per Kim, Juan Jesus sembra il candidato a sostituire il sud-coreano. Per il resto Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui ai lati e Rrahamani al centro assieme all’ex di Inter e Roma (Juan Jesus).

La Redazione