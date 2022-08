D’Amico, ag. sport.: “Osimhen è il centravanti della formazione di Spalletti, niente cambio di equilibri”

Giovanni D’Amico, agente sportivo, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Ronaldo dovrebbe appendere le scarpette al chiodo? “Quando un grande campione deve smettere, deve farlo da grande calciatore, altrimenti macchierebbe la sua reputazione. Oppure dovrebbe vivere esperienze distanti dall’Europa. Tuttavia, la condotta di CR7 è triste, soprattutto per essersi offerto a numerosi club europei pur di disputare la Champions”.

Il Napoli farebbe bene quindi a puntare su Osimhen… “Il Napoli è una squadra costruita in un determinato modo, Osimhen è il centravanti della formazione di Spalletti. Non credo sia vantaggio cambiare l’equilibrio della squadra a pochi giorni dalla fine del calciomercato. Non sostituirei un calciatore in rampa di lancio con un campionissimo”.

Come procede l’affare Navas? “Manca il gradimento economico. Gli ultimi giorni di mercato, tuttavia, potrebbe essere decisivi. L’affare potrebbe sbloccarsi e il Psg potrebbe offrire le cifre della buonuscita richieste da Keylor”.