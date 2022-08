Cobolli Gigli: ” Osimhen? “De Laurentiis ha costruita una squadra “cazzutissima”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Per quanto concerne, si dovrebbe puntare su Osimhen? “Il Napoli dovrebbe continuare a puntare su Osimhen. De Laurentiis ha costruita una squadra “cazzutissima”. Bisogna essere abili come Giuntoli e Maldini a scovare calciatori come Kvaratskhelia e De Ketelaere. È un procedimento che dovrebbe essere avviato anche alla Juve, invece di ingaggiare giocatori come Di Maria ed offrirgli un solo anno di contratto. È necessario entrare in questa ottica, inutile continuare a rincorrere delle chimere, perché potrebbero nascere dei problemi”