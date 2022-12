CALCIO FEMMINILE – E. Linari (dif. Italia): “Moldova e Romania? Vincere per non fallire il traguardo mondiale”

L’Italia del c.t. Milena Bertolini, dopo gli Europei non andati come si sperava, ha come obiettivo centrare il mondiale tra un anno in Australia e Nuova Zelanda. In vista delle sfide che si giocheranno in trasferta in Moldova il 2 Settembre e in casa contro la Romania, le parole al sito della Figc, del difensore Elena Linari. “Dobbiamo vincere queste due partite che rimangono nel girone di qualificazione, contro Moldova e Romania per non lasciarci sfuggire l’opportunità di qualificarci direttamente al Mondiale, senza passare da eventuali playoff. Partecipare alla seconda fase finale di una Coppa del Mondo sarebbe fondamentale da un punto di vista di campo e per il bene di tutto il movimento”.

Factory della Comunicazione

La Redazione