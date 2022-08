Aggiornamenti su Fabian e Navas. Per lo spagnolo stabilita la cifra

Ieri il ds Giuntoli ha continuato a tenere le fila delle trattative con il Psg per Fabian e Navas. La cessione di Ruiz è ormai praticamente definita e il Napoli aspetta con fiducia gli sviluppi: il giocatore dovrebbe sbarcare oggi a Parigi per le visite e nelle casse azzurre dovrebbero arrivare più o meno 25 milioni. Per Keylor dipende tutto dall’accordo tra il portiere e il Paris sulla buonuscita: il Gato ha un contratto da 9 milioni a stagione fino al 2024, 18 in totale, e a 35 anni punta a non perdere nulla. O quasi .

Fonte: CdS