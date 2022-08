A. Gomes (Napoli Femminile): «Cristiano, ti aspetto: sei il mio idolo»

Una maglia azzurra numero 7 a Napoli c’è già. È quella che indossa Adriana Gomes, attaccante del Napoli Femminile che aspetta solo l’arrivo di CR7. «Cristiano Ronaldo a Napoli? Sarebbe bellissimo, lui per me è un idolo. Lo aspetto qui», lo dice senza problemi, anzi. Anche perché per una ragazza portoghese che gioca a calcio a Napoli, il massimo potrebbe essere l’arrivo di Cristiano Ronaldo. In Portogallo, infatti, CR7 è considerato come una sorta di divinità e chiunque si metta un paio di scarpette ai piedi lo fa immaginando di diventare un giorno proprio come Cristiano. Ecco perché adesso Adriana Gomes sogna in grande. Attaccante anche lei, proprio come quel CR7 che spera tanto di poter ritrovare a Napoli e in azzurro.

IL BOTTINO

La Gomes si è presentata già nel migliore dei modi al calcio napoletano. Non capita tutti i giorni di realizzare otto reti in una sola partita, anche se quello con il Chieti era solo un allenamento congiunto. Adriana Gomes, attaccante del Napoli Femminile con prestigiosi trascorsi nel Benfica, è stata la mattatrice del test match delle azzurre con le teatine. «Stiamo iniziando a mettere in pratica i dettami del mister – ha detto Gomes – cercando di realizzare le combinazioni palla a terra che ci chiede insistentemente. Il campionato di B (che per il Napoli Femminile inizierà il 18 settembre a Trento) è lungo e difficile, dovremo avere continuità di rendimento», ha concluso l’attaccante del Napoli Femminile.

Fonte: Il Mattino