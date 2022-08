VIDEO – “Quattro chiacchiere” con l’arbitro MARCENARO, dirigerà Napoli-Lecce

In 13 anni dal primo fischio in una partita dei Campionati giovanili all’esordio in Serie A. Matteo Marcenaro, 29enne della Sezione di Genova, lo scorso 30 novembre ha infatti debuttato nel massimo Campionato professionistico nella partita Verona-Cagliari. Entrato a far parte dell’AIA nel 2008, dal luglio 2021 è stato inserito nell’organico della CAN.

“E’ stato il coronamento di un sogno – ha raccontato – Uno dei momenti più belli di quella serata è stato quando, durante il riscaldamento, ho visto sugli spalti molti colleghi della mia Sezione che erano venuti ad assistere alla partita”. Fonte: Figc

