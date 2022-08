TURCHIA – Trabzonspor-Galatasaray 0-0, Hamsik infortunato, Mertens sfiora il gol vittoria

Ieri sera si è giocato per la Super Lig turca la sfida tra il Trabzonspor e il Galatasaray. Sarebbe dovuta essere la sfida tra gli ex Napoli Hamsik e Mertens, ma lo slovacco è ancora infortunato. L’ex bomber storico del club azzurro, invece ha giocato per 90 minuti ed ha sfiorato la rete per ben due volte. Nel primo caso c’è stato l’intervento di Taha, mentre nel secondo caso il tiro esce sul fondo. Da segnalare anche la parata di Muslera su Trezequet, quindi gara terminata a rete inviolate.

La Redazione