Su Spalletti voti diversi tra Cds e Mattino

6,5 Spalletti (Mattino)

Strana sensazione quella di avere in campo una squadra che pare essere alle corte, con un tridente che se ne sta troppo per conto suo e un centrocampo stranamente in balia di quello che fanno gli altri. Il Napoli lascia il possesso ai viola ma regge l’urto senza affanni e va meglio nella ripresa quando gli azzurri ritrovano il pallone tra i piedi. Gara di controllo, di gestione delle emozioni e in ogni caso buon pareggio.

Spalletti (CdS) 6

Si affida alla stessa squadra (in partenza) dei sei punti e nove gol nelle prime due partite. Fiducia non ripagata nel primo tempo, mentre il Napoli della ripresa va meglio anche senza raggiungere (e neppure sfiorare) le punte di bellissimo calcio espresse contro Verona e Monza. Anche e soprattutto per merito della Fiorentina.