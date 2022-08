Il Napoli ha messo nel mirino e da tempo Keylor Navas per la porta azzurra, ma c’è sempre l’ostacolo della buonuscita. Secondo il collega di Sky Alessandro Sugoni il presidente del Psg non vorrebbe in questo momento dare la buonuscita per l’estremo difensore costaricense, che ovviamente non vorrebbe rinunciare allo stipendio che guadagna attualmente. La novità è che se non si dovesse concretizzare ora, si potrebbe posticipare durante la sessione del mercato invernale.

La Redazione