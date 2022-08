Nicolò Schira: “Napoli-Psg, incontro per sbloccare la vicenda Navas”

Il Napoli passa dal campo al mercato nel giro di 24 ore, come del resto accade quando il tutto è ancora aperto. Sicuramente la questione Navas va aggiornata minuto dopo minuto e lo fa su twitter il giornalista Nicolò Schira. “Previsto un incontro oggi tra il presidente del Napoli De Laurentiis, il ds Giuntoli e l’avvocato Chiavelli per completare la cessione di Fabian Ruiz al PSG e provare a chiudre per Navas se il portiere raggiunge un accordo con il PSG per la risoluzione del contratto”.

La Redazione