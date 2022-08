N. Schira, giornalista: “Proverà a chiudere fino all’ultimo momento. Ronaldo? Mai presentata offerta”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista: “Saltato Ronaldo? In realtà l’offerta non c’è mai stata. Mendes ha fatto un gran circuito mediatico, ma mi risulta che alla FilmAuro non sia mai arrivata la famigerata offerta da 100 milioni più Ronaldo per Osimhen. Anzi, lo United domani firmerà Antony, che svolgerà le visite mediche a Manchester. Senza quella offerta, è difficile valutare la situazione. Mendes ha solo paventato questa ipotesi, ma non l’ha mai concretamente presentata. Navas? La speranza del Napoli è quella di riuscire a chiudere in tempo per il 31 agosto. Oggi ci sarà una call tra Napoli e PSG per sistemare gli ultimi dettagli per la cessione di Fabian Ruiz. Il Napoli ha già un accordo di massima con Navas, ma il costaricano non vuole perdere neanche un euro dalla buonuscita che dovrebbe versargli il PSG. Giuntoli proverà a fare Navas fino all’ultimo momento disponibile. Tutti gli incastri sono favorevoli, ma quanto ballano così tanti soldi bisogna restare cauto. Le cessioni in casa Napoli? Gaetano e Zerbin vanno verso la permanenza. Poi a gennaio potrebbero muoversi in caso di mancanza di minuti. Idem per Zanoli, che avrebbe voglia di giocare con continuità. Ounas resta in uscita, anche se l’infortunio rallenta un po’ tutto. La Samp c’ha provato, ma dalla Francia potrebbe arrivare qualche offerta last-minute”.

Fonte: Radio Punto Nuovo