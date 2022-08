Manfredi, sindaco di Napoli sulle offese a Spalletti a Firenze: “Inciviltà inqualificabile”

Ieri al Franchi di Firenze, dove si affrontavano Fiorentina e Napoli, gli ennesimi cori razzisti nei confronti dei partenopei hanno fatto da sfondo a tutti i 90 minuti di gioco, non solo. Il tecnico del Napoli ieri stesso ha denunciato in conferenza stampa di essere stato insultato ripetutamente per tutti i 90 minuti del match da alcuni tifosi della Fiorentina presenti sugli spalti alle spalle della panchina. Uno di questi, con il quale Spalletti è andato a discutere a fine partita, ha provato a colpire il tecnico con uno schiaffo. Sempre dagli spalti in quel momento è piovuta anche una bottiglietta sull’allenatore azzurro.

Di questo ha parlato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Un episodio di grandissima inciviltà”, che “non è qualificabile”. “Sinceramente spero – ha detto il primo cittadino – che quello che ha riguardato Spalletti non sia ascrivibile a questo latente razzismo che riscontriamo ogni volta nei confronti di Napoli. L’allenatore azzurro ha fatto benissimo a denunciare e stigmatizzare questi comportamenti, è stato giusto mettere alla berlina chi si macchia di questi atti. Il sindaco di Firenze Nardella, che ha anche origini napoletane, ha fatto bene a condannare l’episodio e non gli avrà fatto piacere che un tifoso della Fiorentina si sia comportato così”.