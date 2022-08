La moviola di Edmondo Pinna: convince Marinelli, tranquilla serata di Banti al VAR

Marinelli ( Il Cds vota 6), più urla che falli Osi, ok annullare

La sintesi della partita di Marinelli è nella mass confrontation finale: Mario Rui e Kouame vengono faccia a faccia dopo un contatto reiterato, si alzano, si sfidano, arrivano tutti i compagni dell’uno e dell’altro, l’arbitro in mezzo a cercare di dividere i contendenti: ok, ma un giallo (uno per parte) alla fine? La sua gara è stata tutta così, tantissimi falli non fischiati (esempi? Mario Rui-Dodo, Di Lorenzo-Sottil, su Osimhen), un modo di fare (urla, occhiatacce) fuori scala. Peccato, perché la gara non era andata male.

FUORIGIOCO

Annullato il gol a Osimhen: sul tiro di Lozano, l’attaccante ha un solo avversario fra sé e la porta, ovvero Martinez Quarta, visto che Gollini era uscito dai pali in chiusura. Il VAR conferma la decisione del campo.

NO RIGORE

Tocco di Osimhen, davanti a lui Biraghi tocca con la faccia piena, non c’è alcun contatto con le braccia, non c’è calcio di rigore, da Lissone solo un silent check. Protesta un po’ anche Kvaratskhelia, tenuto leggermente sulle spalle da Dodo: Marinelli è ben piazzato, fa segno di no, l’attaccante azzurro non fa moltissimo per rimanere in piedi, anche se la leggera trattenuta c’è.

VAR: Banti 6 – Controllo e conferma, una serata di normale amministrazione.

Fonte: CdS