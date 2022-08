Fiorentina-Napoli, la difesa sopra la sufficienza, i voti del CdS

Il Napoli ha pareggiato ieri contro la Fiorentina al Franchi di Firenze, per la terza giornata di campionato di Serie A, portando a casa un punto importante. Questi i voti del Corriere dello Sport alla difesa azzurra.

Meret 6

Non trattiene il tiro di Sottil e quel pallone che gli rimbalza lì davanti non diventa un pericolo perché è bravo a rimediare con l’aiuto dei compagni. Unico sussulto da batticuore, poi sbriga tutto il resto senza problemi, disimpegni con i piedi compresi.

Di Lorenzo 6

Sottil è cliente scomodo e per tenerlo a freno deve comunque limitare le sortite offensive, ma anche lui un po’ come tutti gli azzurri nei secondi quarantacinque minuti cambia passo.

Rrahmani 6,5

Fa il lavoro sporco alternandosi con Kim su Jovic e lo fa con l’attenzione che serve per ridurre al minimo la pericolosità del centravanti serbo a cui concede poco o nulla.

Kim 6,5

Risolve più situazioni pericolose in area azzurra imponendo la legge del suo stacco aereo, in più ha grande senso della posizione che sfrutta per ottime chiusure. Generoso nei recuperi e lotta con ferocia su ogni pallone.

Mario Rui 6,5

Più marcatore (su Ikoné) che incursore, i compiti sono quelli per scelta e per necessità, e se la cava decisamente bene anche per la scarsa incisività dell’avversario diretto francese.