Fiorentina-Napoli, Italiano e Spalletti si sono sfidati allo stesso modulo, il 4-3-3

Il Napoli e la Fiorentina, ieri sera al Franchi di Firenze si sono dovuti accontentare di un pareggio, ma la sfida è stata anche e forse soprattutto fra i due allenatori, come sottolinea oggi Il Mattino. Italiano e Spalletti si affidano allo stesso modulo, il 4-3-3. Al centro del gioco della Fiorentina c’è Amrabat che si muova bene e trova sempre la posizione giusta per ricevere palla e smistarla, in più va a schermare alto Lobotka. E così il faro del Napoli soprattutto in avvio di partita entra meno nel vivo del gioco rispetto al solito, poi sale di livello con il passare dei minuti e quando comincia a calare l’intensità del pressing viola. Ma il duello a distanza lo vince Amrabat, tra i migliori in assoluto della Fiorentina.