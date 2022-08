Fiorentina-Napoli 0-0, i voti del CdS al centrocampo. Bene Anguissa, meno Zielinski

Il Napoli ha rimediato un pareggio al Franchi di Firenze, contro una Fiorentina che ha dato filo da torcere agli azzurri di Spalletti. Questi i voti del Corriere dello Sport al centrocampo del Napoli

Anguissa 6,5

Quarta gli prende il tempo in anticipo a metà campo e il tackle gli costa il cartellino giallo dal minuto 3, ma il centrocampista camerunense non perde un briciolo di forza e verve agonistica, a volte a discapito della lucidità. Utile in fase difensiva.

Lobotka 6,5

Arretra molto il raggio d’azione per cercare aria e spazio sulla pressione di Amrabat, poi nel secondo tempo alza baricentro, ritmi e gittata dei lanci. E il Napoli si prende il comando del gioco.

Zielinski 5,5

Gambe e precisione non l’assistono nelle idee che prova a mettere in pratica per verticalizzare l’azione, ma anche nella serata poco ispirata ha l’assist facile e il cross sul gol annullato a Osimhen lo dimostra.