Fiorentina-Napoli 0-0, che chance fallita da Lozano!

E’ stata una partita dura ieri sera contro la Fiorentina, ma il Napoli ha comunque rimediato un pareggio ed un punto, peccato per la chance di segnare avuta e fallita da Lozano, come scrive oggi Il Mattino. La prima palla gol pericolosa per il Napoli arriva al 5′ della ripresa: perfetto cambio di Kvaratskhelia, sull’altro palo arriva Lozano che la gira fuori di testa da due passi. Uno squillo del Napoli in avvio di secondo tempo, appena gli azzurri riescono a far salire un po’ il baricentro. Il primo giallo alla Fiorentina arriva per un’entrata dura di Martinez Quarta proprio sul messicano.