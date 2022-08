Da Manchester non sono convinti dell’offerta per Osimhen!

La fontana di piazza Signoria e il Battistero. La Loggia dei Lanzi e il campanile di Giotto. Ovunque, tra i tifosi azzurri la domanda è: ma davvero arriva Ronaldo? In realtà, il quesito fondamentale è un altro: ma sul serio il Manchester United prepara un assalto da 140 milioni per Osimhen? Ecco. Tutto ruota attorno a Jorge Mendes e non va trascurato un aspetto: Roberto Calenda, il manager dell’attaccante nigeriano, si è già messo di traverso. Al momento punta i piedi davanti all’ipotesi di un trasferimento all’Old Trafford del nigeriano. Ma facciamo un passo alla volta. De Laurentiis non era allo stadio di Firenze e Giuntoli lo ha aggiornato sul fatto che non ci sono ancora richieste di appuntamento da parte di Mendes. Tradotto: a Manchester non sono così convinti di dover fare questa offerta-choc per Victor. Che, ricordiamo, è la conditio sine qua non perché poi il Napoli possa prendersi in carico la stella milionaria portoghese. Chiaro che più passano le ore e più le possibilità (già basse) si riducono di questa operazione che prevede un giro di affari di circa 200 milioni di euro, che renderebbe ancor più ricco (per via delle tante commissioni) il già milionario Jorge Mendes.