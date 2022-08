Da Fabian Ruiz a Navas, oggi summit di mercato in casa Napoli

Dopo il match contro la Fiorentina, finito sullo 0-0, in casa Napoli ci si concentra sul mercato, dove saranno gli ultimi giorni, probabilmente decisivi. Secondo il CdS, oggi dovrebbe esserci un summit con AdL, Giuntoli e Chiavelli, dove si farà il punto della situazione. Due i temi del giorno, Fabian Ruiz e Navas. Per lo spagnolo ormai ci sono pochissimi dettagli prima che il giocatore possa essere un nuovo giocatore del club francese. Tra l’altro la sorella era già stata in città come “turista”, perciò manca poco. Discorso diverso per il portiere costaricense, accordo per l’ingaggio con il giocatore, ma c’è sempre l’ostacolo della buonuscita che ancora non ha trovato con il Psg. La sensazione è che non sarà semplice trovare la soluzione su questo argomento, soprattutto il giocatore non vuole rinunciare. Se ne capirà nelle prossime ore se si arriverà o meno ad una svolta.

La Redazione