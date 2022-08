Non sono solo più voci di mercato quelle che riguardano la trattativa col Manchester United per lo scambio Osimhen-Ronaldo, operazione che sarebbe molto conveniente per il Napoli, come scrive oggi il Corriere della Sera. “C’è una plusvalenza mostruosa su Osimhen e un effetto dirompente su marketing e merchandising. A disposizione di Spalletti ci sarebbe il miglior cannoniere di tutti i tempi, forse la grande occasione per provare a vincere lo scudetto”.