CdS – I voti per l’attacco azzurro, solo uno su tre ha preso la sufficienza

Cds – Ecco i voti che il Corriere dello Sport ha dato agli attaccanti azzurri per la partita contro la Fiorentina:

Lozano 5

E’ l’unico a tentare un paio di strappi nel primo tempo a basso ritmo del Napoli. Ad inizio di ripresa ha la palla-gol comodissima sull’assist di Kvaratskhelia, ma di testa non si sa come non inquadra la porta.

Osimhen 6

Trova il “muro” di Milenkovic sul tentativo di girata dalla linea dell’area piccola. C’era alla deviazione vincente, il fuorigioco vanifica tutto. Più determinato nella ripresa, con lo stesso Milenkovic è un duello senza esclusione di colpi.

Kvaratskhelia 5,5

Poco servito. Quando ha il pallone tenta l’affondo, ma Dodo è veloce e lo contiene. Non è quello della domenica precedente che aveva infiammato il “Maradona”: non s’innesca e non innesca. Ma prima di uscire trova il modo di servire un cross perfetto per Lozano.

Fonte: CdS