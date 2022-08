CdS – I voti per chi è subentrato dalla panchina. Alcune sufficienze

CdS – Ecco i voti che il Corriere dello Sport ha dato ai subentranti della panchina azzurra, per la partita contro la Fiorentina:

Ndombelé (33’ st) sv

Un quarto d’ora per entrare nei meccanismi del Napoli e subito un “giallo”.

Elmas (16’ st) 6

Entra subito bene in partita, con la convinzione e i tempi giusti.

Politano (26’ st) 6,5

Ha uno spunto d’autore con dribbling volante su Biraghi, fuga e assist per Raspadori.

Simeone (33’ st) sv

L’ex ha poco tempo per provare a incidere.

Raspadori (16’ st) 6,5

Debutto in azzurro per l’ex Sassuolo. Il destro dal limite sul passaggio di Politano è troppo debole per impensierire Gollini, ma poco dopo ci vuole la paratona del portiere viola per negargli il gol sul sinistro velenoso. Ammonito per fallo su Amraba

Fonte: CdS