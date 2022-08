Bargiggia su Navas: “L’affare è bloccato, le possibilità di ingaggiare il costaricano sono poche”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Navas-Napoli, come procede la trattativa? “L’affare è bloccato, le possibilità di ingaggiare il costaricano in casa Napoli sono poche. Al portiere è stato offerto un ingaggio da 3 milioni, l’esito della trattativa dipende dal Psg. Nelle ultime ore di mercato potrebbe anche essere trovata una soluzione, i parigini potrebbero offrire una buonuscita a Keylor e cederlo in prestito al Napoli. In casa azzurra, non si esclude neppure l’ipotesi di ingaggiare l’ex Real anche a gennaio, soprattutto per le cifre dimezzate con cui l’operazione potrebbe andare in porto. E Fabian? “L’affare tra Napoli e Psg si chiuderà intorno ad una cifra di 22 milioni, con dei bonus in aggiunta. Logicamente le due trattative non sono intrecciate”