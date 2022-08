Questa notte si è giocata per il campionato Mls la sfida tra Charlotte e Toronto. La partita la sbloccano gli ospiti ad inizio ripresa con una sforbiciata dell’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne su corner di Bernardeschi. Il raddoppio è realizzato dal calciatore nativo di Carrara, tiro a giro, imparabile per il portiere di casa. Toronto così riscatta la sconfitta casalinga del turno scorso e resta in scia per la zona play-off distanti solo tre punti.

La Redazione