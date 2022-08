Un affare da 25 milioni, tanto vale Navas/Fabian

Ci siamo per l’addio dello spagnolo. Fabian è a un passo dal Psg, si chiude all’inizio della prossima settimana, forse già domani sarà tempo di visite e firma. Affare da 25 milioni complessivi che è stato sempre parallelo all’operazione Navas. Lo spagnolo, che sperava nel ritorno in Liga da svincolato ma non poteva restare fermo un anno, era da tempo ai margini del progetto tecnico, Spalletti ha parlato di lui in conferenza: «Io mi confronto con tutti, anche con lui. Non sarà felicissimo, ma dialogando ci siamo detti un paio di cose, tutto in base alla volontà di chiudere quello che sta succedendo». Ormai ci siamo, non c’era altra strada: senza rinnovo, l’unica possibile era l’addio. Destinazione Parigi. Aspettando Navas. Fonte; CdS