UFFICIALE – La Turris esonera Max Canzi

Il campionato di serie C non è ancora iniziato, ma c’è già il primo esonero della stagione. Si tratta di Max Canzi della Turris. Motivo? Un precampionato deludente, compreso la sconfitta contro il San Marzano, compagine del campionato di Eccellenza. Ecco il comunicato del club campano.

S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevato Massimiliano Canzi dall’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra. La società, nel ringraziare mister Canzi per il lavoro svolto e nell’augurargli le migliori fortune umane e professionali, è già al lavoro per operare, in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della prima squadra. Gli allenamenti, nel frattempo, saranno diretti dall’allenatore in seconda, Lorenzo Salvatore.

Fonte: Ufficio stampa Turris calcio