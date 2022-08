Spalletti su Osi: “Il mercato suo è sempre aperto, si può sempre svegliare un arabo…”

Finora al Napoli non è arrivata alcuna offerta. «Come ha detto il procuratore di Osimhen: non c’è alcuna trattativa», spiega Spalletti. «Mancano pochi giorni, la vedo dura che si possa fare una cosa del genere. È il mio pensiero, poi bisogna sentire Giuntoli».

Il gong suonerà giovedì. E ancora: «Non sarebbe uno scambio, bensì due operazioni: parliamo di uno che ha vinto più Champions e fatto più gol».

Ronaldo, certo: «Uno che ha qualità per stare ovunque in campo e che le cose le risolve anche da solo. Il problema non sussisterebbe in un verso o in un altro».

Il presente, però, è Victor: «Ecco, prendiamo in esame ciò che abbiamo e ciò che ci può dare un’altra bella prestazione in un campo difficile come quello di Firenze: Osimhen è quello che deve fare il protagonista».

Un’investitura. «Ripeto: essendo così forte è come se il mercato fosse sempre aperto per lui. L’arabo in giro per il mondo si può svegliare e dire di volerlo acquistare. Lui può essere scelto da uno di questi grandi club come il Manchester United».

Fonte: CdS