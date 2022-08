Spalletti: “Ronaldo? Tutti lo vorrebbero, ma noi abbiamo Osimhen”

E’ l’argomento degli ultimi giorni e Spalletti lo affronta subito: «Di Ronaldo il presidente dice che non c’è nessuna trattativa e stasera con la Fiorentina dobbiamo evitare le distrazioni che lo scorso anno ci sono costate la partita».

Spalletti, che succede con Cristiano Ronaldo? «La vedo dura che in pochi giorni si possa fare una operazione del genere. Poi ho parlato con il presidente, gli ho chiesto se c’era qualcosa e lui mi ha risposto che fino ad adesso non ha ricevuto niente di vero. Poi ho letto anche del procuratore di Osimhen che ha negato la trattativa…».

Che Napoli sarebbe con Ronaldo? «Vorrei trovare un allenatore che dice che rinuncerebbe ad allenare uno che ha ancora il record di gol fatti, di Champions vinte, può stare ovunque in campo, risolve le cose anche da solo. Una cosa del genere uno la racconta per tutta la vita. Però è giusto restare realisti».

Osimhen è distratto da queste voci? «Quelli forti come Osimhen sanno che il mercato, per loro, è sempre aperto, si può svegliare l’arabo di turno in giro per il mondo e in pochi giorni lo porta via. Sono dei top, il rischio della distrazione del mercato per Osimhen si corre sempre perché sono calciatori top. Poi qui le cose non vanno messe insieme: non è uno scambio tra i due calciatori, uno dovrebbe essere acquistato, l’altro no. Io da Osimhen mi aspetto una grande prestazione a Firenze».

Fonte: Il Mattino