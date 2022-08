Roberto Carlos Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto su Vikonos Web Radio/Tv, ecco le sue parole: “CR7 + 100 milioni per Osimhen? Forse è fantacalcio, non so se queste voci sono vere, io punterei sul nigeriano, se vuole può fare 25 gol, certo la suggestione Ronaldo farebbe impazzire la piazza, tuttavia se devo scegliere mi tengo Osimhen. Certo, se prendi il portoghese sei candidato a vincere lo scudetto, lui ha vinto tanto, ha esperienza. Vedremo”.