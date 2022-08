SERIE A – Hellas Verona-Atalanta 0-1, vittoria di misura dei bergamaschi, il tabellino

Vittoria di misura per l’Atalanta che vince in casa del Verona 1-0. La seconda vittoria in campionato per i bergamaschi porta la firma di Koopmeiners a segno d inizio ripresa. Dopo un brutto primo tempo, Gasperini sveglia i suoi con i cambi all’intervallo e ottiene la reazione sperata. A un generoso Verona non basta un bel primo tempo e l’ottima prestazione di Lazovic. Ansa

HELLAS VERONA-ATALANTA 0-1, IL TABELLINO

50′ Koopmeiners

VERONA (3-5-2): Montipò 6; Coppola 6, Gunter 6, Ceccherini 6; Terracciano 5,5 (81′ Doig sv), Tameze 6 (81′ Cortinovis sv), Veloso 5,5 (52′ Hongla 5,5), Ilic 5,5, Lazovic 5,5; Henry 5,5 (81′ Djuric sv), Lasagna 5,5. Allenatore: Cioffi.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 7; Toloi 6, Demiral 6, Okoli 6; Hateboer 6 (66′ Zortea 6), De Roon 5,5, Koopmeiners 7, Soppy 5 (46′ Muriel 5,5); Malinovskyi 6,5 (66′ Boga 5,5); Lookman 5 (46′ Ederson 6,5), Zapata 6 (89′ Mahele sv). Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Prontera

AMMONITI: Malinovskyi (A), Hien (V)