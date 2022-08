SERIE A – Fiorentina-Napoli 0-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli ha affrontato una Fiorentina che era reduce dalla trasferta in Olanda e la sfida è stata davvero avvincente. I viola partono aggressivi e Sottil fa il bello e il cattivo tempo. La partita è equilibrata ed occasioni non ce ne sono state tante. Nella ripresa gli azzurri hanno l’occasione per passare in vantaggio ma Lozano la spreca clamorosamente. I padroni di casa vanno vicini al gol, ma Barak manda sull’esterno della rete. Nel finale Raspadori sfiora la rete del successo, ottima parata di Gollini in angolo. Il Napoli non va da solo in testa alla classifica, ma resta imbattuto. Ecco le pagelle della sfida del “Franchi”.

Top

Meret 6 – In un ‘estate non facile per il portiere friulano, anche stasera ha mostrato freddezza. Bene con i piedi e, tranne una respinta non perfetta, poi ha mostrato sicurezza, soprattutto nella ripresa.

Kim 6,5 – Saranno solo tre partite di campionato, ma il sud-coreano mostra diligenza in difesa e non sbaglia una palla su Jovic. Anche oggi si spinge in avanti, come il suo predecessore Koulibaly.

Mario Rui 6,5 – Il terzino sinistro lotta dall’inizio alla fine, aveva Ikone non un cliente facile, ma lo controlla al meglio. Come sempre immenso nel carattere, ma non è una novità.

Anguissa 6,5 – Inizia la gara e il camerunense subisce un giallo che lo poteva condizionare, ma gioca con leggerezza. Nella ripresa combatte e salva nel finale su Saponara. Un “leone”.

Zielinski 6 – In un primo tempo dove il Napoli fa fatica a costruire palle gol, il polacco è tra i più in palla. Un paio di imbucate centrali e poi procura il gol poi annullato ad Osimhen. Un leggero calo nel secondo tempo, ma un altro giocatore rispetto alla passata stagione.

Politano 6 – L’esterno d’attacco entra in un momento non facile della gara, ma lo fa con la solita tempestività. Ottima l’intesa con Raspadori, sarà importante come arma per il prosieguo della stagione.

Raspadori 6,5 – L’ex del Sassuolo non è ancora al 100%, visto solo pochi allenamenti, ma si vede che ha qualità. Ottima l’intesa con Politano e sfiora per due volte la rete del successo. Mercoledì contro il Lecce potrebbe toccare a lui.

Flop

Kvaratskeila 5,5 – Il georgiano aveva iniziato alla grande con tre gol e un assist, stasera invece non è stato impeccabile. Grande impegno, ma nella ripresa regala una perla che però Lozano spreca malamente. C’è tempo per crescere.

Lozano 4,5 – Dopo le prime due partite buone, il messicano a Firenze ha fatto dei passi indietro. Poco incisivo in fase di spinta, ma l’errore clamoroso è di testa che doveva segnare. Una rete mangiata che poteva valere la testa della classifica. Avrà il tempo di rifarsi.

A cura di Alessandro Sacco