SERIE A FEMMINILE RISULTATI – Samp e Fiorentina sbancano Reggio Emilia e il Vismara

E’ iniziata la serie A femminile, l’era del professionismo, ma già ci sono state le prime sorprese di campionato. La Fiorentina, che lo scorso anno ha rischiato di retrocedere, vince per 1-3 al Vismara contro l’A.c. Milan di Ganz. L’A.s. Roma invece batte per 0-2 al “Gobbato” il Pomigliano dove segna all’esordio Valentina Giacinti. La Sampdoria vince per 1-2 sul terreno del Sassuolo, decide con una doppietta Gago. Infine l’Inter di Rita Guarino batte per 4-1 il Parma.

Risultati serie A femminile

A.c. Milan-Fiorentina 1-3

Pomigliano femminile-A.s. Roma 0-2

Inter femminile-Parma 4-1

Sassuolo-Sampdoria femminile 1-2

La Redazione