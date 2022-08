SERIE A FEMMINILE – Pesante sconfitta interna per il neo promosso Como Women

In un Ferruccio Trabattoni tutto esaurito va in scena la partita inaugurale del campionato di Serie A femminile 2022/2023 tra Como Women e Juventus Women. Il Como, unica neo promossa del torneo sfida le campionesse in carica della Juventus in quello che è a tutti gli effetti il primo campionato professionistico di Serie A.L’allenatoredei padroni di casa Sebastian de la Fuente scende in campo con un 4-3-1-2, con la numero 10 Beil come trequartista a supporto della coppia d’attacco Beccari-Di Luzio.Il tecnico avversario Joe Montemurro risponde con un 4-3-3, con Bonfantini e Beerensteyn esterni e Cristiana Girelli al centro dell’attacco.

IL PRIMO TEMPO – Nei primi 5 minuti del campionato di Serie A le due squadre si studiano, in cerca del punto debole dell’avversario. Al 6’ arriva l’episodio decisivo, con il fallo di Cecotti su Caruso, che è brava a girarsi in area facendo perno con il corpo e viene stesa. Dal dischetto si presenta Cristiana Girelli, che angola benissimo e porta in vantaggio le bianconere. Al 12’ altra occasione Juve, con l’imbucata dentro per Beerensteyn, che salta Korenciova, si defila sulla destra e calcia forte, ma sull’esterno della rete. Dopo pochi minuti è ancora una scatenata Girelli a provarci, con un tiro dai 20 metri che finisce di poco fuori alla sinistra del palo. A 10’ dalla fine del primo tempo gran giocata di Bonfantini sulla destra, che salta il marcatore e cross forte e teso in mezzo, Korenciova smanaccia ma la palla finisce sul destro di Girelli, che da dentro l’area colpisce al volo e segna il gol del raddoppio Juve. Al 40’ ancora Juve, ancora con una gran giocata sulla fascia. Questa volta è Beerensteyn che salta di netto in dribbling l’avversaria e crossa teso in mezzo dove sbuca ancora una volta Cristiana Girelli, che questa volta anticipa sul primo palo di sinistro e batte il portiere per la terza volta.