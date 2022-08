SERIE A FEMMINILE – Esordio con il botto della Juventus. A fine gara le parole dei protagonisti

Ieri sera è iniziata ufficialmente l’era del professionismo del calcio femminile in Italia e si è giocata la sfida tra il neo promosso Como Women e la Juventus. La partita non ha mai avuto storie, le bianconere vincono e convincono. Nel primo tempo tripletta di Cristiana Girelli. Nella ripresa a segno Lisa Boattin e infine la doppietta del neo acquisto Beerensteyn. A fine partita le parole dei protagonisti della Juventus.

Joe Montemurro (coach Juventus): «Devo fare i complimenti alla società e alla dirigenza del Como: una serata bellissima per iniziare la Serie A, auguro loro di fare un buon campionato. Il calcio italiano sta crescendo, le giocatrici straniere adesso sono interessate a venire a giocare qui. Per noi è importante capire bene come collocarci in Europa, abbiamo una rosa ampia, che genera una competizione sana: questa stagione sarà un’avventura, siamo contenti di rappresentare l’Italia in Europa e speriamo di rendere tutti orgogliosi».

Lineth Beerensteyn (att. Juventus): «Sono felice per la vittoria della squadra e per il primo gol alla Juve, sono davvero felice di essere qui, il team e le ragazze sono fantastiche. Finalmente la stagione è iniziata, adesso bisogna continuare. Dopo la pausa ci sarà l’Inter, sarà una partita importante che sarà bellissimo giocare e che dobbiamo vincere».

Lisa Boattin (dif. Juventus): «Sono felice di questi sei gol, era importante segnare tanto oggi, abbiamo giocato una bella partita, alla prima volta da professioniste: è qualcosa che ci emoziona, abbiamo lottato molti anni per questo, ci vogliamo godere questo momento, che deve essere un punto di partenza. La fascia di capitano? indossarla è un onore».

Como Women-Juventus Women 0-6

Reti: pt 7’ (rig.) 34’ e 40’ Girelli (J); st 2’ Boattin (J), 6’ e 41’ Beerensteyn (J).

Como Women: Korenciova, Kravets (14’ st Pavan), Joyce Borini, Pastrenge, Cecotti, Rizzon, Hilaj (37’ st Lipman), Beil (14’ st Rigalia), Picchi, Di Luzio (30’ st Caravetta), Beccari (14’ st Kubassova). A disposizione: Vergani, Beretta, Stapeifeldt, Brenn. Allenatore: Sebastian De La Fuente.

Juventus Women: Peyraud-Magnin, Lenzini (14’ st Cernoia), Boattin, Sembrant, Nilden, Grosso, Caruso (30’ st Duljan), Gunnarsdottir (14’ st Rosucci), Bonfantini (30’ st Zamanian), Beerensteyn, Girelli (14’ st Cantore). A disposizione: Pfattner, Lundorf, Arcangeli. Allenatore: Joe Montemurro.

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Assistenti: Pascali di Bologna e Regattieri di Reggio Emiia, IV Assistente: Moretti di Cesena).

Ammonite: 42’ st Cernoia.

Espulse: nessuna.