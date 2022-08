Serie A 3°giornata :Salernitana asfalta i blucerchiati!

Serie A 3°giornata, Salernitana-Sampdoria:

Parte subito bene la squadra di casa che la sblocca dopo pochi minuti grazie a Dia, servito da un bel paesaggio filtrante di Bonazzoli, piazzando la palla all’angolino basso. I due si ripetono poco dopo a ruoli invertiti con Bonazzoli il quale riceve in area e firma la rete del raddoppio. Nel recupero la Sampdoria ha la possibilità di accorciare con Leris, ma il suo tiro è centrale e Sepe non si lascia superare. Ad inizio ripresa la Salernitana sigilla il risultato con Vilhena mandando con un tiro potente la palla sotto la traversa per il tre a zero. Potrebbe arrivare la quarta rete, ma Fazio spreca tutto a due passi e manda il pallone largo . Il poker però non tarda ad arrivare. Botheim solo contro il portiere piazza la palla che rasoterra si insacca in rete. I granata gestiscono il risultato e dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Tabellino

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber (81′ Pirola), Fazio; Candreva (78′ Sambia), Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi (46′ Kastanos); Bonazzoli (65′ Botheim), Dia (78′ Valencia). A disposizione: Micai, Fiorillo, Bradaric, Jaroszynski, Kristoffersen, Capezzi, Motoc, Iervolino. Allenatore: Nicola.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Augello; Villar (62′ Vieira); Leris (62′ Gabbiadini), Rincon, Sabiri (80′ Yepes), Djuricic (62′ Verre); Caputo (62′ Quagliarella). A disposizione: Contini, Ravaglia, Leverbe, Bereszynski, Murillo, Malagrida, Segovia. Allenatore: Giampaolo

ARBITRO: Massa di Imperia. Assistenti: Moro di Schio e Garzelli di Livorno. Quarto ufficiale: Feliciani di Teramo. VAR: La Penna di Roma 1. AVAR: Zufferli di Udine.

AMMONITI: Depaoli, Mazzocchi, Nicola, Rincon, Botheim.