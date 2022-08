Navas non vuole rinunciare a nulla e AdL è stato chiaro su un punto. Anche Spalletti su Meret

Navas, da contratto, ha assicurati 18 milioni complessivi fino al 2024. Non vuole rinunciare a nulla, è un professionista, per questo l’operazione non si è ancora sbloccata: come si divideranno la cifra le due società? De Laurentiis è già stato chiaro, è pronto ad offrire al portiere un biennale da 6-7 milioni complessivi, il resto dovrà coprirlo il Psg con una ricca buonuscita, ma al momento manca l’accordo. Il Napoli non ha mai avuto fretta, aspetta l’intesa tra le parti, poi sarà pronta a ingaggiare Navas, intanto un portiere già c’è e gode (anche a parole) della stima di Spalletti: «Meret ha fatto due grandi partite, soprattutto la seconda, quindi stiamo bene tra i pali, abbiamo anche preso una riserva forte ed esperta. Gerarchie? Si guarda quello che succede in settimana, nel calcio moderno il portiere è un ruolo come gli altri, si possono anche fare rotazioni».

Fonte: CdS