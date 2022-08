LIVE SERIE A – Fiorentina-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

I due capitani. Per la Fiorentina, maglia viola, Biraghi. Per il Napoli, casacca azzurra, Di Lorenzo.

FIORENTINA (4-3-3) – Gollini; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi (C), Barak, Amrabat, Bonaventura, Ikonè, Jovic, Sottil All. Italiano

NAPOLI (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo (C), Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia A disp. Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone All. Spalletti

Arbitro: Marinelli; Ass1: Colarossi; Ass2: Mastrodonato; IV: Colombo; VAR: Banti; AVAR: Lo Cicero

20,23 – Il Napoli in campo al “Franchi” per la fase di riscaldamento.

20,19 – S. Lobotka (centr. Napoli): “Le sconfitte dello scorso campionato? Personalmente non ne abbiamo parlato, perchè siamo concentrati in vista della sfida di questa sera. La Fiorentina è una buona squadra, ma anche noi abbiamo le nostre qualità e lo vogliamo dimostrare”.

19,31 – La Fiorentina è entrata in campo per la classica ispezione del terreno di gioco.

19,26 – La Fiorentina è arrivata al “Franchi”, tra più di un’ora la sfida contro il Napoli.

19,05 – La Fiorentina, in vista del match contro il Napoli, indosserà la maglia classica viola, come riporta il twitter del club di Commisso.

Questa sera alle ore 20,45 allo stadio “Franchi” i padroni di casa della Fiorentina affronteranno il Napoli per la terza giornata di campionato. La squadra viola è reduce dal passaggio del turno della fase a gironi di Conference League ed hanno 4 punti in classifica. Per la Fiorentina mancheranno per infortunio: Duncan, Castrovilli e Gonzalez. Gli azzurri invece dovranno fare a meno di Demme e Fabian Ruiz, vorranno proseguire l’ottimo inizio di stagione. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione