Questa sera in campo Fiorentina/Napoli. Il mister viola, Vincenzo Italiano ha annunciato, ieri, in conferenza stampa il forfait di Gonzales e Duncan, mentre in casa Napoli, dovremmo vedere in campo l’undici che ha disputato le prima due gare di campionato, d0altra parte, squadra che vince non si cambia. Il quotidiano Il Mattino prova ad anticipare le scelte dei due tecnici e schiera le due squadre, praticamente a specchio: