Ieri CR7 ha detto la sua, oggi tocca a Osimhen

Victor a Cristiano: il primo si esibirà oggi a Firenze e invece il collega è entrato ieri al 23’ del secondo tempo di Southampton-Manchester United (0-1). Proprio qualche minuto prima dell’inizio della conferenza di Spalletti al centro sportivo di Castel Volturno. L’ambiente è inevitabilmente in fibrillazione da quando è emersa la suggestione di Mendes: Ronaldo in prestito al Napoli e Osimhen allo United. United innamorato di Osi da tempo, disperatamente alla ricerca di rinforzi in attacco e di una soluzione al problema. Sì: l’insanabile rottura con Cr7, titolare di un contratto da 24 milioni netti fino al 2023, fa rima con la necessità di trovargli una sistemazione, ma il giro d’Europa del suo agente tra le squadre che disputeranno la Champions, desiderio imprescindibile del giocatore, s’è scontrato con una lunghissima serie di porte chiuse. Illustri: dal Barça al Real, passando per il Bayern, l’Atletico, il Chelsea (la prediletta di Cris, a quanto pare), il Psg, il Milan, la Juve, l’Inter e finanche l’OM. E il Napoli: che uno spiraglio l’ha tenuto aperto. Però alle proprie condizioni: 130 milioni per cedere Osimhen allo United; il prestito gratuito di Cristiano; il pagamento delle commissioni e di almeno l’80-85 percento dell’ingaggio.

Fonte: CdS