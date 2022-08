[Formazioni] Fiorentina/Napoli, dubbio in attacco per Italiano. Lozano e Kvara al fianco di Osi

Questa sera al “Franchi”, fischio d’inizio alle ore 20,45 la Fiorentina affronterà il Napoli per la terza giornata di campionato. I viola dovranno fare a meno, tra gli altri di Duncan, questa mattina è diventato papà, e Gonzalez. In attacco Kouame dovrebbe spuntarla rispetto ad Ikonè. A centrocampo pronto il debutto del neo acquisto Barak, mentre Dodò al posto di Venuti. Per Spalletti sarà la stessa formazione viste contro Verona e Monza, dove Lozano e Kvaratskeila giocheranno ai lati per supportare Osimhen. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski.

Fonte: CdS