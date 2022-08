Fiorentina-Napoli 0-0 – “L’avventura è appena cominciata…”, il commento della SSCN

Il Napoli ha pareggiato la gara con la Fiorentina al Franchi 0-0, per la terza gara di campionato di Serie A. Questo il commento della SSCN.

Finisce 0-0 al Franchi una partita bellissima, vibrante giocata a velocità elevatissima dall’inizio alla fine. Mancano i gol, ma è il Napoli ad andarci più vicino con ben 3 occasioni che avrebbero potuto cambiare l’esito del march. Nel primo tempo viene annullato dal VAR una rete ad Osimhen per un fuorigioco di neppure mezzo metro. Poi gli azzurri in avvio di ripresa hanno la pallo gol clamorosa con Lozano che di testa a pochi metri dal palo non centra la porta. E nel finale il nuovo entrato Raspadori calcia di sinistro preciso e Gollini fa una parata che salva la Viola. Una sfuida che inizia e finisce ad un ritmo impressionante. Complimenti ad entrambe, un bel manifesto di calcio moderno e veloce. Il Napoli conquista il settimo punto in 3 gare e guarda avanti. Si ricomincia mercoledì sera contro il Lecce al Maradona. L’avventura è appena cominciata…