Questa mattina, per il campionato Eredivise, si è giocato per la quarta giornata di campionato tra l’Utrecht e l’Ajax. Il successo va alla squadra ospite che sarà il prossimo euro avversario del Napoli nel girone A di Champions per 0-2. La gara è decisa nel primo tempo con i gol Berguis e allo scadere con Brobbey. Per l’Ajax l’unica nota stonata è l’infortunio di Devyne Rensch.

La Redazione