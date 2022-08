Due le giornate per il viaggio di Fabian a Parigi. Più tempo per Navas

Tra domani e martedì Fabian Ruiz sarà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, per il viaggio verso Napoli di Keylor Navas ci vorrà qualche giorno in più. L’ultima settimana di mercato si sta delineando e corre parallela all’affare Ronaldo con la necessità di cedere lo spagnolo e provare in tutti i modi a prendere il portiere nonostante le parole di stima di Spalletti nei confronti di Meret: «Ha fatto due grandi partite e c’è già una riserva forte ed esperta come Sirigu». Le gerarchie in porta sono al momento blindate, ma tutto potrebbe cambiare: ci sono ancora cinque giorni per aspettare notizie positive da Parigi (e da Mendes) e accogliere il numero uno del Psg.

Fonte: CdS