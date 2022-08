Domani è il giorno di Fabian Ruiz a Parigi: le cifre

Fabian Ruiz attendeva una big di Spagna, era chiaro a tutti, ma offerte dalla Liga non ce ne sono state, quindi, il centrocampista azzurro si è convinto della destinazione. D’altra parte sembra che l’alternativa fosse restare ai margini del Napoli, almeno fino a gennaio, per cui…è sì al trasferimento al PSG. Domani dovrebbe essere il giorno della ufficiale della cessione. Lo si legge su le colonne de La Gazzetta dello Sport, che racconta di un accordo totale con i parigini per una cifra che si aggira sui 22 milioni di euro più 3 di bonus. L’operazione resta slegata da quella che potrebbe portare Keylor Navas in azzurro.