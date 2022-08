DAZN – Spalletti: “Raspadori è entrato bene, Kvara un po’ al di sotto…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, al termine della gara è ai microfoni di Dazn: “Dall’ inizio della partita la panchina della Fiorentina, anzi, chi sta dietro, offende, si tratta di professionisti della maleducazione, con dei bambini vicino, bah…succede sempre, ma parliamo della partita. La Fiorentina giocava uomo contro uomo, liberando con la qualità qualcuno, noi non siamo stati bravi a trovare le soluzioni adeguate e abbiamo perso diversi duelli e di conseguenza palloni, non siamo riusciti a mettere chi è davanti in condizioni di sfruttare il campo. Kvara ha fatto sicuramente qualcosa in meno rispetto a ciò che sa fare, Raspadori è entrato bene, ha fatto movimento, si è liberato bene sulla trequarti, la palla che gli ha dato Politano è interessante, ma si sa che lui è bravo a ricevere palla e a riceverla addosso, si gira bene su se stesso. Suggestione Ronaldo, veramente non ho tempo, devo far carburare la mia squadra, si gioca sempre…Il Napoli pensa a tutto ciò che riguarda i suoi calciatori, io credo che se una società ti offre cento milioni, comunque, la proposta viene considerata, ma si tratta di una mia opinione. I nuovi sono freschi, hanno voglia, mi stimolano e spero ne abbiano anche loro, quelli che sono andati via hanno portato con sè blasone ed esperienza, ma quelli “usciti” hanno le stesse caratteristiche di quelli andati via…”