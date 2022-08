DAZN – Italiano: “Partita bellissima contro uno squadrone”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo il pari interno col Napoli ha commentato così il match al microfono di Dazn: “In una stagione ci sono vari periodi, noi in questo momento abbiamo cercato di dare più compattezza, più attenzione perché abbiamo preso qualche gol di troppo. Certo, poi dobbiamo essere più concreti. Anche oggi abbiamo avuto 4-5 situazioni in cui se fossimo stati più bravi avremmo potuto fare gol. La partita di oggi è stata bellissima, giocata a ritmi altissimi. Noi affrontavamo uno squadrone, il Napoli dimostra da anni di esserlo. Noi continuiamo ad avere la nostra identità, creiamo e concediamo poco. Dobbiamo cominciare a far gol, non lo facciamo da tre partite. I ragazzi non devono permettersi di farmi innamorare degli 0-0, ho fatto questa battuta con loro. Io sono felicissimo di quello che mi hanno fatto vedere oggi”.