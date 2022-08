CdS – Fiorentina-Napoli 0-0, Italiano-Spalletti, è stata una partita a scacchi, sofisticata

Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro la Fiorentina al Franchi per la terza giornata di campionato di Serie A, Il Corriere dello Sport, nella sua edizione online, commenta così la gara, anzi dello scontro Italiano-Spalletti. È stata una partita a scacchi, sofisticata, tatticamente molto articolata. La Fiorentina ci ha messo tutta la grande determinazione di Italiano, interpretando un copione fatto di ritmi elevati e di pressing sempre altissimo, per cercare di controllare il gioco e ostacolare il fraseggio del Napoli. Spalletti, dal lato suo, ha dovuto far fronte a tante difficoltà di costruzione, perché di spazi ce n’erano davvero pochi. Ha provato a partire sempre dal basso, ma le uscite basse non sono state spesso fluide e sulle palle lunghe per Osimhen non è riuscito mai a trovare gli sbocchi giusti.