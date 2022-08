E Fabian? Separato in casa, con i suoi agenti che ieri erano a Parigi per definire i dettagli dell’approdo sotto la Torre Eiffel. Il Napoli accetta i bonus e l’operazione si chiuderà attorno ai 24 milioni di euro. Forse già domani Fabian potrebbe avere il via libera per volare in Francia.

Fonte: Il Mattino